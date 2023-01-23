『ビタクラフト VC-Q1 真空ブレンダー FRESQO【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 13時 55分に出品され04月09日 13時 55分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビタクラフト VC-Q1 真空ブレンダー FRESQO



※匿名配送※残り1点のみ



(商品状態)



新品未開封品



購入証明書添付



他サイト併用出品のため、在庫切れになる可能性があります。





梱包の際、外箱にストレッチフィルムを巻いて上に伝票を貼らせていただきます。



●製品情報

・定格電圧：AC100V

・定格周波数：50/60Hz

・定格消費電力：500W

・定格時間：2分

・最大回転数：約20,000rpm

・電源コード長さ：約1.0m

・真空容器:最大1000mL 真空タンブラー:450mL



【スペック】

●型式：VC-Q1（VC-Q1）

●JANコード：4973673335204

本体サイズ（高さ×幅×奥行）：400×191×210mm

本体重量：約3.9kg

消費電力：500W

付属品：真空タンブラー、真空タンブラー用バキュームチューブ、ブレード台着脱ハンドル、取扱説明書、レシピブック 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電 商品の状態: 新品、未使用