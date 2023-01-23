『ノースフェイス 【レディース】WHITE LABEL 千鳥格子 ロングコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 05時 26分に出品され03月27日 05時 26分に終了予定です。即決価格は12,150円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダウンコートでは珍しい千鳥格子です。

フードのファーも付いていてラグジュアリー感があります。

身ごろの両サイドは黒のため、スタイルアップもしてくれます。

「これもノースフェイス⁈」なおしゃれなダウンコートです！



【商品説明】



□商品名：ノノースフェイス 【レディース】WHITE LABEL 千鳥格子 ロングコート





□カラー：黒系





□サイズ：レディース95/XL 着丈93.5肩幅43身幅49袖丈62 素人採寸となります。

海外規格となりますので、お手持ちの洋服と比較なさって下さい。







状態：小さな傷はありますがほぼ目立ちません。まだまだ使用可能です。

裏地右汚れ、左袖1㎝,裏地背中側裾0.3㎝破れあり、ファー取り外し可







※サイズ表記は海外のものとなります。個別の計測方法により多少の誤差がある場合がございます。

中古品となりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。





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576 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス 【レディース】WHITE

LABEL 千鳥格子 ロングコート