『。様専用Mayones Jabba Classic 4弦ベース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 09時 24分に出品され03月11日 09時 24分に終了予定です。即決価格は129,250円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
B.C.RICH モッキンバード ベースギター ジャンク
¥ 8580
Seed J4 Tabuchi Custom 希少 田淵 智也 ユニゾン 廃盤
¥ 32799
フェンダージャズベース festa Red
¥ 43120
Elioth P303 PBタイプ
¥ 11930
非売品 2004年産Sugi NB5 STR 5弦エレキベース
¥ 629827
G&L LB-100 ホワイト 2023年10月新品購入
¥ 37720
バッカス ユニバースシリーズ BJB リフィニッシュ カスタムMOD
¥ 11500
SUMO STOMP SUMO PRE Ver2
¥ 18920
ERNIE BALL MUSICMAN StingRay Black
¥ 48312
Sadowsky Bass Preamp/D.I. ベースプリアンプ
¥ 16000
COBRAN エレキベース ギター C109164
¥ 9685
Fender Japan Jazz Bass フェンダージャパン ジャズベース
¥ 23920
FERNANDES Limited Edition エレキベース ブラック
¥ 8346
Free The Tone / PA-1QB Bass
¥ 17600
美品 YAMAHA ヤマハ SB-50 ビザール エレキベース 赤
¥ 25168
Zoom MS-60B black ベース用マルチストンプ エフェクター
¥ 10725
SOURCE AUDIO soundblox2 SA223
¥ 10075
ショートスケール フレットレス 4弦エレキベース
¥ 9750
落札価格129250円
525 入札履歴
終了
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