『。様専用Mayones Jabba Classic 4弦ベース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 09時 24分に出品され03月11日 09時 24分に終了予定です。即決価格は129,250円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 。様専用出品です。

別の方の購入はキャンセルさせて頂きます。



Mayones Jabba Classic 4弦ベース

Jabba Classicでは珍しいMonolith Vintage Creamというカラーです。

自室で時々弾く程度でしたので美品です。

音出し確認済み。



ネックポケットの部分に小さな塗装の割れと、フロントPUのカバーに爪が当たった跡があります。

写真でご確認ください。



金属部分も綺麗な状態です。

ジャックのみショップで交換していますが他は全て純正です。

フレットの減りは目視でほとんど確認できません。

弦はエリクサーが張ってあり新品状態ではありません。



Threedotsのセミハードケースに入れて楽器用段ボールでの発送になります。

こちらのケースは使用感があり、内部のネックが当たるクッション部分に破れ、止水ファスナーのコーティングに劣化等がみられます。

本出品においては出荷時の本体保護としての意味合いが大きいですが実用上まだまだ使えます。



上記のように本体状態はかなり良好ですがあくまでも中古品です。几帳面なかたは入札をお控えください。



付属品

・六角レンチ

・証明書

・純正ロックピン



ボディ : Flamed Maple top/Alder

カラー : Monolith Vintage Cream

指板 : Maple

ネック : Maple

フレット : 24F 34.25"

ピックアップ : Aguilar AG J-70

ペグ : Gotoh

ブリッジ : Mayones



重量 : 4.10kg



他サイトへも出品しておりますのでタイミングによっては購入頂いても売り切れの場合があります。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし