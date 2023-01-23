『MAISON KITSUNE メゾンキツネ スウェット トレーナー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 10時 59分に出品され04月20日 10時 59分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ違いを購入したのでお譲りします。

完売品、タグ付きです。

メンズサイズです。



【L】 着丈 68 身幅 62.5 裄丈 90.5

コットン100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MAISON

KITSUNE

メゾンキツネ

スウェット

トレーナー