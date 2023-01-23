『YOUNG GUITAR ヤンギ 2016 1月号 dvd未使用 ヤングギター【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 06時 48分に出品され04月21日 06時 48分に終了予定です。即決価格は20,348円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 写真に写っているものが全てで1冊のお譲りです。箱無し

特別付録DVD未開封

特別付録の手形レプリカはMichael Schenker



表紙のサインはLedaです



傷等は写真でご確認ください



#雑誌

#PaulGilbert 商品の情報 カテゴリー: 本・雑誌・漫画>>>本>>>アート・デザイン・音楽 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ 本・雑誌・漫画

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アート・デザイン・音楽 タグ YOUNG

GUITAR

ヤンギ

2016

1月号

dvd未使用

ヤングギター