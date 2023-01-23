『SHARP ドラム式洗濯機 2021年製【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 04時 54分に出品され04月15日 04時 54分に終了予定です。即決価格は22,854円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

SHARPは、家電業界での長い歴史と信頼性を持つブランドです。このドラム式洗濯機は、その高い品質と性能で知られています。



【高効率な洗浄】

ドラム式洗濯機は、衣類を優しく扱いながらも、しっかりと洗浄します。ステンレス製の内槽は、耐久性があり、清潔さを保ちます。



【使いやすいデザイン】

透明なドアは、洗濯中の様子を確認できる便利な機能です。シンプルでスタイリッシュなホワイトのデザインは、どんなインテリアにもマッチします。



- ブランド: SHARP

- タイプ: ドラム式洗濯機

- ドアの種類: 透明ドア

- 内槽の素材: ステンレス

- 色: ホワイト

⚫︎ 動作確認済み。

⚫︎ アルコール除菌シートで拭いて有ります。

⚫︎ 写真10枚目、左側面に小傷有り。

⚫︎ 付属品 給水ホース・排水ホース。

⚫︎ 中古品の為、神経質な方はご遠慮下さい。

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし