『SHARP ドラム式洗濯機 2021年製【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 04時 54分に出品され04月15日 04時 54分に終了予定です。即決価格は22,854円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
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落札価格22854円
527 入札履歴
終了
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