『eaphi ジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 06時 03分に出品され03月24日 06時 03分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 eaphiのジャケットです。

brown free size

若干起毛感のある素材感です。

一度着用

目立つ汚れ、傷はありませんが

神経質な方、完璧を求める方はご遠慮ください。



※出品に迷いがあるのでこの価格にしています。

値下げする場合はこちらの都合で変更するので

値下げのコメントはご遠慮ください。



購入を検討される方は、プロフィールを確認してください。



#eaphi

#エフィ

#淡色 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ eaphi ジャケット