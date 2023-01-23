『trois temps トロワトン 手織り2way 北欧暮らし 【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 18時 55分に出品され04月03日 18時 55分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 trois temps

トロワトン



手織り2way

トートバッグ

ショルダー



北欧暮らしの道具店

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完売品





保存袋あり





トロワトンのバッグは、ファッションアイテムとしての洗練されたデザインも魅力のひとつ。 独特の模様は、どこか「北欧」の雰囲気を持ちながら、一方で「和」のテイストも。合わせる服によってバッグの雰囲気が変わり、いろいろなシーンで愛用いただけそうです。





約 横底辺32 上辺41 高さ34

マチ11



目立つような汚れ等なく私的には綺麗かと思いますが神経質な方ではなくご理解ある方にお願い致します





写真13∼16 デザイン違いになります イメージ参考に







ヨハンナグリクセン

北欧暮らしの道具店 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ trois

temps

トロワトン 手織り2way

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