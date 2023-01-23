『吉澤 ピアノ 補助台 足置き台 足台 日本製【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 04時 29分に出品され03月05日 04時 29分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前、島村楽器で注文して後日配送していただきました。



子ども1人が自宅での練習で使用しました。他の楽器や習い事に重点を置いている為、こちらの使用頻度は大変少なく、見える部分は綺麗です。



床に当たる底面のみ、傷が見られるので写真2枚目でご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>鍵盤楽器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヨシザワ