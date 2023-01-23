『✳︎新品 未使用品✳︎ ルルメリー ビームス コラボ バッグ ruru marys【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 05時 26分に出品され04月07日 05時 26分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✳︎新品 未使用品✳︎ ルルメリー ビームス コラボ バッグ ruru marys



RURU MARY’S × BEAMS COUTURE

ルルメリーとビームスのコラボバッグ

サイズは小さい方です。

幅 16.6／本体高さ 21／マチ 9.3／持ち手 27.8

＊未開封の物をお送りします。



カラー···グリーン

特徴···マチあり



★他出品おまとめ同梱の時はお値引き致しますので コメントください。

★即購入出来ます。

★非喫煙者・ペットなしです。

★発送は宅急便でしますので安心です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ビームス

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レディース

バッグ タグ ✳︎新品

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