『【美品✨】PRADA プラダ ミニボストン レザー 黒 ブラック BL0804【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 06時 36分に出品され04月17日 06時 36分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

こちらは都内正規店にて購入しました。

とても高級感があり、気に入って使っておりました！





⚫︎商品概要



【サイズ】 W28-32cm H20cm D15cm

【材質】 レザー

【カラー】 ブラック

【仕様】 内側ファスナーポケット2、小ポケット3

【型番】 BL0867

【付属品】 ギャランティーカード





⚫︎状態

目立った汚れや傷はございません。

多少角にレザー特有のスレや金具の剥がれなどがございます。





カラー···ブラック



サイズ···S



カラー···ブラック

プラダ バッグサイズ···ミニバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品✨】PRADA

プラダ

ミニボストン レザー

黒

ブラック

BL0804