『HERZ Organ ショルダーバッグ G-13 アンバー リバースレザー【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 01時 14分に出品され04月26日 01時 14分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質レザー】

このショルダーバッグは、耐久性のあるレザー素材で作られており、長持ちします。使い込むほどに味わいが増し、独特の風合いを楽しむことができます。



【デザイン】

シンプルで洗練されたデザインが特徴で、どんなスタイルにも合わせやすいです。バックル留め具がアクセントとなり、機能性とスタイルを両立させています。



【ブランドの信頼性】

"Organ"というブランドは、品質とデザインに定評があります。このバッグは、日常使いにも特別な場面にも適しています。



- 色: ブラウン

- 素材: レザー

- スタイル: ショルダーバッグ

- 留め具: バックル

- ブランド: Organ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヘルツ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ HERZ

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ショルダーバッグ

G-13

アンバー

リバースレザー