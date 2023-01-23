『【新品！】MOREAU PARIS モローパリ ラポンPM シルバー金具！【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 14時 33分に出品され05月01日 14時 33分に終了予定です。即決価格は27,508円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モローパリ、ラポンPMです。

ハンドバッグ・ショルダーバッグの2wayでお使いいただけます。

未使用での出品ですので、贈り物にも最適です。



【多機能デザイン】

調整可能なショルダーストラップにより、持ち方を自由に選べます。ドローストリング開閉で、収納も簡単です。



【スタイリッシュな外観】

シンプルでありながら、ロゴ入りのデザインが高級感を演出。どんなスタイルにも合わせやすいアイテムです。



- 色: ブラック×グレー

- デザイン: バケットバッグ

- ストラップ: 調整可能なショルダーストラップ

- サイズ: PM

- 開閉方式: ドローストリング

サイズ

横16cm/縦25cm/マチ14cm(目安としてお考えください)



※純正ショルダーストラップが付属します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: モローパリ

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レディース

バッグ タグ 【新品！】MOREAU

PARIS

モローパリ ラポンPM

シルバー金具！