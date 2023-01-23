『正絹 博多織 名古屋帯《肌色系 花唐草》【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 05時 37分に出品され03月21日 05時 37分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
¨̮⃝ 幾何学模様 銘仙 昭和レトロ 大正ロマン
¥ 8970
上質小紋
¥ 11900
ご専用 袋帯 正絹
¥ 15400
着物 袋帯 西陣名門 本家加納 六通柄袋帯 訪問着 色無地 若松文 金銀糸
¥ 9425
《お仕立て上がり◆袋帯◆絢爛豪華糸菊模様■白系◆六通柄■正絹着物◆FS3-2》
¥ 13000
4k2478 京袋帯 絹 紬 刺子 麻の葉模様 ベージュ 赤 紺 青 花柄 和装
¥ 8892
新品 絽 鯉の滝登り 夏着物 正絹“しなやかな泳ぎから滝を登る”袋帯 4047
¥ 14500
小紋 夏用 絽 桔梗模様 ネイビー 白 着物 073w p
¥ 20600
Y1839◇正絹『柳茶色×桜』手縫い仕立て 訪問着 着物
¥ 10764
正装袋帯 断捨離します
¥ 12870
ゴマ様専用★ハイブリ仕立て×２広衿×２色留幅出し×２絞り花蜘蛛絞り反24-111
¥ 14080
黒留袖 友禅 仮絵羽 新品未使用 未仕立て ②
¥ 9360
ばらいろ 乙女タイガー 半幅帯 ハセガワアヤ
¥ 11000
小紋 桜色 植物柄 ゆったりサイズ 化繊 裄67.5 身丈166.5 袖47.5
¥ 9048
袋帯 西陣謹製 手描き挿絵と立体刺繍❣️お仕立上り❣️少々難あり❣️
¥ 14900
ZF941 袋帯 引箔 正絹 六通 フォーマル 結婚式 卒業式 入学式 高級
¥ 7644
正絹六通袋帯 貝慶花紋 未使用
¥ 12500
正絹 絵羽訪問着 花織 霞織り裾暈し 袷 極淡ライラック～薄紫 作家落款 美品
¥ 23000
落札価格7644円
334 入札履歴
終了
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