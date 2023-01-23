『正絹 博多織 名古屋帯《肌色系 花唐草》【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 05時 37分に出品され03月21日 05時 37分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★柔らかく締めやすい、博多織の松葉仕立て名古屋帯です。お太鼓部分は二重になっております。



★肌色系の生地に、淡いお色の唐草模様が上品で可愛らしい帯です。



★衣摺れの音が心地よく、ズレにくくキュッと締まります。

普段お使いいただきやすい帯だと思います。



★長さ約324➕40 ３６４㎝

幅 ３１㎝



★とても綺麗な状態です。宜しくお願い致します^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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レディース

着物・浴衣 タグ 正絹 博多織 名古屋帯《肌色系 花唐草》