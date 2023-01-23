『AVerMedia キャプチャーボード LIVE GAMER EXTREME 3【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 18時 28分に出品され03月13日 18時 28分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AVerMedia LIVE GAMER EXTREME 3

4K録画対応キャプチャーユニット usb

ホワイトバージョン GC551G2W DV866



1年ほど前に購入しましたが、

使う機会がなく、箱に入れたままでした。



使用していませんが開封済みのため

あくまで中古品ということをご了承ください。

返品等はお受けしておりません。



箱なしでもよろしければ多少お値下げ可能です。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>ビデオキャプチャー・キャプチャーボード 商品の状態: 未使用に近い