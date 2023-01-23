『黒 ストライプ トレーナー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 04時 46分に出品され03月26日 04時 46分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【カジュアルなデザイン】

このトレーナーは、シンプルながらもスタイリッシュなストライプデザインが特徴です。カジュアルな日常着として最適です。



【快適な着心地】

柔らかい素材で作られており、リラックスした着心地を提供します。普段使いにぴったりです。



【調整可能な裾】

裾にドローストリングが付いているため、フィット感を調整でき、好みに応じてスタイルを変えることができます。



- 色: 黒

- デザイン: ストライプ入り

- スタイル: カジュアル

- 特徴: 裾にドローストリングあり



ご覧いただきありがとうございます。



身幅...56cm

着丈...58cm



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 黒

ストライプ

トレーナー