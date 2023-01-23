『ノースフェイスキッズアコンカグア130ネイビー ヌプシダウンジャンパー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 03時 43分に出品され03月13日 03時 43分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイスアコンカグアダウンの130キッズになります。



ほとんど着てないのでダウンもパンパンで袖の汚れもありません。

今からの季節にちょうどいいと思います。



カラー...ブルー



フード...フードあり（取外し可） 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>ジャケット・ブルゾン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 130cm ブランド: ザノースフェイス