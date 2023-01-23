『ラルフローレン ダウンジャケット サイズXL ベージュ ポロジーンズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 23時 12分に出品され04月23日 23時 12分に終了予定です。即決価格は12,922円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【YN8 2304-4-94】



✨ #Q‐shopメンズ一覧✨





✅商品情報

・ブランド：ポロバイラルフローレン

・色柄：ベージュ

・サイズ表記：XL

・状態：多少使用感はありますが、目立った傷や汚れ等はない状態です。状態は画像でご確認ください。





✅サイズ詳細 （平置き採寸） （単位：cm）

着丈：79

身幅：69

肩幅：54

袖丈：68

※多少の誤差は、ご容赦下さい。





✅発送方法

補償、匿名性が確保された発送を致します。

梱包サイズによって、

【らくらくメルカリ便】→【ゆうゆうメルカリ便】

【ゆうゆうメルカリ便】→【らくらくメルカリ便】

に変更することがございます。

指定がある場合には、ご購入の際にご連絡下さい。



✅注意事項

※古着のため、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。



※写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。



ポロラルフローレン RRL ポロベア ポロゴルフ

90s 80s 70s スイングトップ ドリズラージャケット ハリントンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ポロジーンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ラルフローレン ダウンジャケット サイズXL ベージュ ポロジーンズ