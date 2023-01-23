『限界☆初回限定生産☆ゴーストライダー・AGENTS OF S.H.I.E.L.D【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 19時 52分に出品され03月29日 19時 52分に終了予定です。即決価格は17,340円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 「MARVEL AGENTS OF S.H.I.E.L.D.」

の初回限定生産・絶版入手不可

ゴーストライダーとなります。



⚠️送料高手数料もあり

こちら最終限界価格です。

大幅に底値までお値下げしましたので

お早めのご検討よろしくお願いします。



他と比較し出品時、服劣化していないか

確認撮影のみの新品、限定希少☠

ですので、出回っている今の最安値

なこのタイミングで是非お早めに。



☆限定生産 絶版

「出品説明撮影の為上封印開封 新品」

(購入後トラブル防止の為)

新品写真 他と比較ご検討いただき

コレクションに如何ですか？



★限定レア☆フィギュア。

入手困難貴重ホットトイズクオリティ



Marvel海外TVシリーズ

エージェントオブシールド内で

活躍人気キャラクターの

ゴーストライダーです。



映画版と違い現代ファッション&

格好良い頭部デザインの貴重版。



コスにファイヤーのクオリティ

フィギュアコレクターの方、

マーベルTV映画がお好きな方、

ともに洒落たインテリアになるかと。

ホットトイズらしい素晴らしい出来。



状態は、発売購入時内容確認と今回の再確認撮影(革ジャン劣化していないか確認)のみ開封・フィギュア動作無そのままの新品となります。



ですので「上部シール開封」

ご了承くださいませ。

パーツ不備販売クレームを

さけるためとなります。



☆未稼働新品なのでライトの電池

消耗しているかの確認はできません

ご自身でメーカー問い合わせ下さいね



撮影開封のみしましたので、

神経質な方はご遠慮ください。



説明&状態は写真でご確認ください。

以上が、すべてとなります。



需要ございません時撤退しますので

それでは ご検討のほど

何卒宜よろしく願いいたします。



#MARVEL

#ホットトイズ

#ゴーストライダー

#初回限定生産

#絶版入手不可 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>アメコミ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ホットトイズ