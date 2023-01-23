『ジルサンダー ムートンスフィアバッグ レア【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 23時 29分に出品され04月08日 23時 29分に終了予定です。即決価格は30,420円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

このハンドバッグは、クリーム色のカール状のファーで作られており、柔らかく、視覚的にも魅力的です。特別なデザインは、他のバッグとは一線を画します。



【高品質な素材】

ムートン



【使いやすさ】

金属製のハンドルは持ちやすく、スタイリッシュな印象を与えます。サイズもコンパクトで、必要なものをしっかり収納できます。



- 色: クリーム色

- 素材: ムートン

- デザイン: カール状のファー

- サイズ: 約25cm x 25cm

-長財布もはいります。

ギャランティやレシートもお付けしますが、保存袋は捨ててしまいました。

安心鑑定も大歓迎です。



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジルサンダー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ジルサンダー ムートンスフィアバッグ レア