『極美品 ポーター ガール ムース 2way リュック L ネイビー ナイロン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 03時 27分に出品され03月26日 03時 27分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORTER GIRL/ポーター ガール

吉田カバン

MOUSSE/ムース

品番:751-26176

定価:26400円 大人気 完売品

2way リュック デイパック バックパック マザーズバッグ

男女兼用 L 大容量 A4収納 お出かけ 通勤通学 日本製



International buyers are welcome

Authentic only



✹発送は基本的に1日後にしております。

(1日後に発送出来ない場合はメッセージで報告致します。)



〇素材

表：高密度ポリエステルツイル（PVC加工）

裏：ナイロンオックス（PVC加工・アクリルコーティング）



〇コンディション

写真の通り細部の使用感はございますが全体的にキレイで目立つ傷や汚れはなく、まだまだ使っていただける状態です。

※汚れなどはあくまで個人の判断です。写真を見て納得いただける方は宜しくお願い致します。



〇付属品

なし



〇サイズ

縦：36.5cm

横：26.5cm

マチ：14.5cm

容量：12リットル

重量：約460グラム



〇仕様

【 メインA4サイズ(ダブルファスナー開閉) 】

ベルクロポケット(B5)×1、可動式底板

【 前面 】

マチ付ファスナーポケット(A5)×1

【 背面 】

ファスナーポケット(B5)×1

【 サイド 】

オープンポケット(A6)×2

【 肩ベルト 】

長さ約46〜81cm



○購入先

大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。



質問などございましたらお気軽にどうぞ！



カラー···青、ブルー、紺、ネイビー

素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品

ポーター

ガール

ムース

2way

リュック

L

ネイビー

ナイロン