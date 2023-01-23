『【人気・美品】YOUTA 豊岡鞄 ダレスリュック 本革 ダレスバッグ ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 23時 42分に出品され04月29日 23時 42分に終了予定です。即決価格は11,115円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ダレスバッグとは、その名が示す通り、かつてアメリカの国務長官ダレス氏が持っていたことから名付けられました。 また「ドクターズバッグ」とも呼ばれ、往診時に医者が持ち歩くバッグとしても知られています。



◎ サイズ

縦：27cm / 横：33-39cm

マチ幅 : 12cm / ストラップ : 67-87cm



鍵付き



あまり使用感のない、とても状態の良いものとなっていますが、ユーズド商品になりますので神経質な方はご遠慮ください。





直営店や、ブランドショップ、ブランド大手のオークションなどでの購入ですので、正規品になります。



質問などございましたら、コメントからお願いいたします。











カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヨータ

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