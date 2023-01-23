『《美品》PRADA(プラダ)ショルダーバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 02時 24分に出品され04月11日 02時 24分に終了予定です。即決価格は15,752円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 《美品》PRADA(プラダ)ショルダーバッグ



■縦 23㎝

■横 28㎝

■マチ12㎝

■ショルダー最長131㎝

■付属品 ギャランティーカード



PRADAのナイロン生地のショルダーバッグです。



バッグ前面と、バッグ両側に、ファスナー収納があり、PRADAのロゴプレートが高級感あるバッグです。



ショルダーの長さ調整も可能で、斜めがけもでき、長財布も入るのでとても便利です。



角のスレもなく比較的綺麗なバッグです。



商品は質屋・中古ブランドショップ・大手のオークション・古物市場などで購入したもので、確実に正規品ですのでご安心ください♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 《美品》PRADA(プラダ)ショルダーバッグ