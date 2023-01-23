『上質小紋【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 05時 27分に出品され04月14日 05時 27分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
4k2478 京袋帯 絹 紬 刺子 麻の葉模様 ベージュ 赤 紺 青 花柄 和装
¥ 8892
新品 絽 鯉の滝登り 夏着物 正絹“しなやかな泳ぎから滝を登る”袋帯 4047
¥ 14500
小紋 夏用 絽 桔梗模様 ネイビー 白 着物 073w p
¥ 20600
Y1839◇正絹『柳茶色×桜』手縫い仕立て 訪問着 着物
¥ 10764
正装袋帯 断捨離します
¥ 12870
ゴマ様専用★ハイブリ仕立て×２広衿×２色留幅出し×２絞り花蜘蛛絞り反24-111
¥ 14080
黒留袖 友禅 仮絵羽 新品未使用 未仕立て ②
¥ 9360
ばらいろ 乙女タイガー 半幅帯 ハセガワアヤ
¥ 11000
小紋 桜色 植物柄 ゆったりサイズ 化繊 裄67.5 身丈166.5 袖47.5
¥ 9048
袋帯 西陣謹製 手描き挿絵と立体刺繍❣️お仕立上り❣️少々難あり❣️
¥ 14900
ZF941 袋帯 引箔 正絹 六通 フォーマル 結婚式 卒業式 入学式 高級
¥ 7644
正絹六通袋帯 貝慶花紋 未使用
¥ 12500
正絹 絵羽訪問着 花織 霞織り裾暈し 袷 極淡ライラック～薄紫 作家落款 美品
¥ 23000
410aj37〇総絞り ジュニア振袖＆袋帯 十三参り 黄緑〇美品
¥ 14050
A03 週末価格！☆used美品☆ 結婚式 金彩 豪華 黒留袖6点セット
¥ 10900
【新品未使用】WAKKA WAになって踊ろう 音符 正絹 長尺 リバーシブル
¥ 16500
<美品> 振袖 振袖セット 古典柄 正絹 袋帯 成人式 着物 着付け練習用
¥ 16500
袋帯 膨れ織 手描き 花模様 麦藁色 KO-1007
¥ 9126
落札価格11900円
251 入札履歴
終了
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