『上質小紋【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 05時 27分に出品され04月14日 05時 27分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 上質小紋

size

身丈 158

裄丈 68.5+0裄丈出せそうです

袖丈 49

前幅 24.5

後幅 29.5

素材 正絹

帯の長さ

お召頂ける時期は 袷の10月～5月頃 拾えり

帯の長365名古屋帯薔薇ポリエステル

とても上質でお洒落な小紋になります。素材がとっても柔らかく良くしっかりとして着心地抜群のお品物です。とても綺麗なお品物です。同窓会 観劇 美術館 結婚式の二次会 ちょっとしたパーティへのお呼ばれ お食事会など

ガードあり

お着物単品 23800

お着物帯2点セット33600



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カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 上質小紋