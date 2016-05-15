『【新品】Rescwool Thermal Stripe Slacks グレー S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 09時 09分に出品され04月18日 09時 09分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 EUROKENVYのRescwool Thermal Stripe Slacksです！

公式ストアで購入し室内で試着しましたが、サイズが合わない、出品します。

お買い得です！よろしくお願いします！





以下、公式サイトより引用です。



▫️ Rescwool Thermal Stripe Slacks



▫️Color

ネイビー



▫️Price

¥22,000-(in tax)

EUROKENVY®︎ 史上最も原価率の高い製品です



▫️Material

Wool77%Nylon21%Acryl1%Polyurethane1%



▫️Size

S/M/L/XL Model 182cm70kg Lsize着用



ウエスト 82/85/88/91(ウエストは内側の紐と尾錠で調整可能)

ヒップ 100/103/106/109

わたり30/30.75/31.5/32.25

股上 32/32.5/33/33.5

股下 74/75/76/77

裾幅 15/15.5/16/16.5



【素材の拘り】

岡山デニムならぬ、尾州のウール

日本を代表するウールの産地尾州にて丁寧な生地を製作

ウールで暖かさを保ちながらも過ごしやすいようストレッチもプラス

そしてRESCWOOL®︎というオンオフどちらにも対応できる着回し力抜群のウール素材を使用

暖かく、ストレッチ性があり、機能的で着心地、ディティールの両立し、

リサイクルウールを使用したサスティナブルな今の時代にピッタリな素材



【スーツ屋が作った本気のスラックスなのに楽ちんで暖かい】

今期トレンドのストライプは縦を強調する事で脚がすらっと見えスタイルアップ効果が

線が切れている切線ストライプは

ループ系にする事で緩やかな動きのあるカジュアルスタイルに

ツイード感もあり夏以外大活躍間違いなしのどんなコーデにも合う7変化スラックス

近年トレンドのベルトレススラックスにはサイドに高級感をプラスしてくれるシルバー尾錠

ベルトと違いパンツのシルエットを崩す事なく

ウエストを引き締めることが可能

内側の紐と合わせてご自身の最適なサイズ感に

また体型変化や外出時食事後ウエストがきついと感じた際には尾錠を緩めて快適に過ごせる

セレクトショップ等で購入すると¥40,000以上するであろうスラックスがEUROKENVY®︎ ならではのお得価格 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: アミュートライスベイ

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 【新品】Rescwool

Thermal

Stripe

Slacks

グレー

S