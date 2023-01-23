『AW24 FCRB TOUR MINI TOTE BAG 新品未使用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 23時 31分に出品され03月06日 23時 31分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AW24 F.C.Real Bristol

TOUR MINI TOTE BAG

FCRB-242125

BLACK



幅 : 23cm, 高さ : 22cm, マチ : 11cm / 6L



QUALITY： POLYESTER 100%



新品未使用、タグ付きです



ストラップを付けて斜め掛けもできる2WAYトートは、トレーニングの行き帰りなど日常使いに適したコンパクトサイズ。表面にはスマートフォンや小物の収納に適した機能的なポケットを配置。素材は耐久性と撥水性に優れた610デニールのコーデュラポリエステル。



#2024年秋冬新作

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特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エフシーレアルブリストル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ AW24

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新品未使用