『ゆうしゃのきぶん様 専用ページ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 24分に出品され03月24日 08時 24分に終了予定です。即決価格は198,900円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメス/型名···ガーデンパーティー

エルメス/バッグサイズ···PM 36

カラー : ブラック

素材 : ネゴンダ

刻印 : Z刻印 2021年製

付属品：保存袋



【状態】

中古品としては比較的綺麗な状態で、未使用に近いだと思います。

目立つ傷・汚れ・破れ・ほつれなし•角にスレはありません。他は画像での判断をお願いします。



❗️❗️ 他サイトにて同時出品してますので購入前に必ずコメントお願い致します❗️❗️



購入後返品交換出来ません

すり替え防止の為プロテクションタグを付けて発送させて頂きます



トラブル防止の為おプロテクションタグもお付け致しますので 取り引き完了するまでに絶対に取り外さないでください よろしくお願い致します



より安心して気持ち良くお使い頂けますようあんしん鑑定サービスのご利用をお勧め致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ゆうしゃのきぶん様 専用ページ