『ポロ ラルフローレン スタジャン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 01時 31分に出品され03月09日 01時 31分に終了予定です。即決価格は7,878円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3回ほど使用。美品です。



表記はUSサイズのSサイズなので、普段LやMを着る人でも着れます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポロ ラルフローレン スタジャン