『エヴィス/花札×ピンクカモメデニム/隠しリベット・赤耳・オフセットW32×L35【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 15時 45分に出品され04月24日 15時 45分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 EVISU/エヴィス/花札×ピンクカモメプリント/デニムパンツ/ジーンズ/梅/Vステッチ・隠しリベット・赤耳・オフセット/W32×L35



～初めに～

自己紹介はかならずお読みください(未読と判断した際は取引を中止させて頂く場合がございますのでご了承ください)

[商品情報]

ブランド：EVISU

アイテム名：花札×ピンクカモメプリント/デニムパンツ

色：インディゴネイビー

サイズ：W32×L35

⇒ウエスト37cm、ワタリ32cm、股上31cm、股下81cm、裾幅21.5cm



素材：画像参照



こちらEVISUの花札×ピンクカモメプリント/デニムパンツです。



絶妙な色落ち具合のややグランジのデニム生地・Vステッチ・隠しリベット・裾裏やコインポケットの赤耳・オフセットなどヴィンテージのディティールを盛り込んだデザインに背面の花札×ピンクカモメプリントが映える名作です。



ゴールデンサイズで格好良いシルエットになるかと思います。



状態は、ポケットスレキに汚れ有りですが裏地の見えない場所ですので支障は無いかと思います。他目立った汚れヨレダメージなど見受けられず、良好かとおもいますが

中古品となり見逃しなどもある場合がありますので神経質でない方のみお願い致します

その他質問あればお気軽にどうぞ(^^) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: エヴィス

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ エヴィス/花札×ピンクカモメデニム/隠しリベット・赤耳・オフセットW32×L35