『エールべべ・クルット５ Oui【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 05時 27分に出品され03月23日 05時 27分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ILEBEBE エールベベ チャイルドシート クルット5i Oui ウィ isofix BF933 カーキ

3年使用しましたがもう使わないため出品です



付属品は写真のものが全てです。

取扱説明書はありませんのでWEBからの入手をお願いいたします。



【安全性】

このベビーシートは、厳しい安全基準を満たしており、赤ちゃんをしっかりと守ります。適合マークが付いており、安心して使用できます。



【快適なデザイン】

グレーの柔らかい素材を使用しており、赤ちゃんが快適に過ごせるように設計されています。クッションパッドも付属しており、さらなる快適さを提供します。



【取り扱いの簡便さ】

軽量で持ち運びやすく、車への取り付けも簡単です。外出時にも便利なアイテムです。



- 色: グレー

- タイプ: ベビーシート

- 付属品: クッションパッド

- 安全基準: 適合マークあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>外出・移動用品>>>チャイルドシート 商品の状態: 目立った傷や汚れなし