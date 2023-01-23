『たか様専用 CANADA GOOSE カナダグース ハイブリッジライトベスト【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 04時 09分に出品され03月30日 04時 09分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



CANADA GOOSE カナダグース

ハイブリッジライトベスト

正規品(グリフィンインターナショナル)

XSサイズ



購入後、毎年冬場に数回着用のみになります。

多少の使用感はありますので、画像でご判断

いただき、ご理解の上で購入願います。



冬物が増えてしまい、断捨離による出品です。



近年、海外製の商品は円安や物価高等の影響で

価格が上昇傾向にあります。

この機会にいかがでしょうか。



他にもお声がけしておりますので、売切れの際は

ご了承くださいませ。



なお、商品は折り畳んでの発送になります。



それではどうぞ宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ たか様専用 CANADA

GOOSE

カナダグース

ハイブリッジライトベスト