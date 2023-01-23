『OLYMPUS μ[mju:] panorama 35mm オリンパス ミュー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 19時 52分に出品され03月29日 19時 52分に終了予定です。即決価格は12,610円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。オリンパスのコンパクトカメラ、ミューです。



手のひらサイズでとても使いやすく、優れた描写力で写真家にも愛用者が多いカメラです。Youtubeで検索していただくと素晴らしいレビューが見つけられます。

使いやすく写りも良いのでおすすめの単焦点コンパクトカメラです◎



外観は軽微なスレはありますが、使用感少なくきれいな状態です。



動作はシャッター、フラッシュ、フィルムの巻き上げ・巻き戻しなど全て正常に作動します。

レンズ、ファインダーも共にクリアでカビや曇りなくきれいです。是非コレクションに加えてあげてください☺︎







出品商品

- OLYMPUS mju panorama





付属品

- 純正ストラップ





用意していただくもの

- CR123A電池 x 1

- 35mmフィルム（135フィルム）





他にも#plant_cameras でフィルムカメラなどを出品中です。

よろしければご覧ください☺︎









オリンパス ミュー

初代ミュー

35mm F3.5

フィルムカメラ

コンパクトカメラ

コンパクトフィルムカメラ

単焦点レンズ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>フィルムカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オリンパス