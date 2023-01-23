『美品Vans Authentic lo pro Floral 25.5cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 05時 31分に出品され03月11日 05時 31分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Vans Authentic lo pro Floral グリーン

サイズ 25.5cm



1回履きました。美品です。



メインカラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: バンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 美品Vans

Authentic

lo

pro

Floral

25.5cm