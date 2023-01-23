『ANDERSEN ANDERSEN ドライバーズニット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 21時 48分に出品され04月19日 21時 48分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ANDERSEN-ANDERSENのドライバーズニットです。



●サイズ：タグ表記 Ｍサイズ

肩幅 41cm

身幅 50cm

着丈 64cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材：

ウール 100%

●状態：

2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。状態はかなり良いかと思います。

●その他、注意事項：

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: アンデルセンアンデルセン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ANDERSEN

ANDERSEN

ドライバーズニット