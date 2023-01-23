『Apple AirPods (第4世代) ノイズキャンセリング新品未開封【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 21時 44分に出品され04月23日 21時 44分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高音質】

AirPods Pro (第4世代)は、アクティブノイズキャンセリング機能を搭載しており、外部の音を効果的に遮断します。音楽や通話をクリアに楽しむことができます。



【快適な装着感】

このイヤフォンは、耳にフィットするデザインで、長時間の使用でも快適です。複数のサイズのイヤーチップが付属しており、自分に合ったフィット感を選べます。



【便利な機能】

タッチセンサーによる操作が可能で、音楽の再生や通話の応答が簡単に行えます。また、Apple製品との連携がスムーズで、すぐに使用を開始できます。



- モデル: AirPods Pro (第4世代)

- 機能: アクティブノイズキャンセリング

- 付属品: 保証書

- 色: ホワイト



ご覧いただきありがとうございます。



モデル名···AirPods

世代/種類···(第4世代) 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル