『Apple AirPods (第4世代) ノイズキャンセリング新品未開封【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 21時 44分に出品され04月23日 21時 44分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|アップル
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落札価格13000円
172 入札履歴
終了
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