『吉田カバン PORTER LUGGAGE LABEL ダッフルバッグ ビジネス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 20時 25分に出品され03月23日 20時 25分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○商品紹介



吉田カバン PORTER LUGGAGE LABEL ダッフルバッグ ビジネス





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5000円 以上→300円引き

10000円 以上→500円引き









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○付属品



本品のみ





○サイズ(約)



縦 31cm

横(底) 44cm

マチ (底) 18cm

バンドル 14cm （バッグの上辺からバンドルの頂点までの長さ）

ショルダー 110cm 調節可能









※個人採寸の為、多少の誤差はご理解お願い致します。





○カラー







ダークネイビー









○状態



外観 金属部分にサビあります。チャック固めです。その他の目立つキズや汚れ無く綺麗な状態です。





内側 目立つキズや汚れ無く綺麗な状態です。





全体的には目立つキズや汚れの無い商品になります。





出品中の商品は全て大手ブランド専門買取店・ブランドオークションで購入した、真贋チェック済みの正規品です。



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。



お気軽にお問い合わせ下さい。



管理番号 11-5-246206785-30 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ラゲッジレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 吉田カバン PORTER LUGGAGE

LABEL

ダッフルバッグ ビジネス