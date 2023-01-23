『純正箱付きiRobot Roomba ルンバ ロボット掃除機 i7【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 13時 55分に出品され05月05日 13時 55分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ルンバi7 本体

目立つ汚れや傷はありませんが、所々小傷や汚れはございます。動作に問題はありませんが、リユースにご理解がある方のみ購入下さい。



・ブラシ2種装着済み

・エッジクリーニングブラシ装着済み



付属品

・充電器

・充電ケーブル

・エッジクリーニングブラシ(新品)

・ダストカットフィルター（新品）

・バーチャルウォール



ダスト容器は水洗い済み

手の届くところはアルコールペーパーで拭きあげてます。

ダストカットフィルターは新品を装着しています。



化粧箱のまま発送します。



ブラシや外せる部分の清掃は実施しておりますがリユース品のため状態をご確認の上購入ください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アイロボット