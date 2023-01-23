『セントマイケル デニムティアーズコラボ ロンt【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 13時 52分に出品され03月04日 13時 52分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年のゴールデンウィーク頃rinkan 22000円にて購入致しました。数回しか着用しておらず、その後大切に保管していました。確実正規ですので怖い方はrinkanのタグをおつけ致します。

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#セントマイケル

#デニムティアーズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ セントマイケル

デニムティアーズコラボ

ロンt