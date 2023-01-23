『<美品> 振袖 振袖セット 古典柄 正絹 袋帯 成人式 着物 着付け練習用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 21時 15分に出品され03月04日 21時 15分に終了予定です。即決価格は16,500円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



高級振袖＆高級帯の2点セットとなります。



成人式に周りと差がつく古典柄の正絹高級振袖。

学生さんであれば袴と合わせて卒業式にもお召いただけます。

ご友人の結婚式にお呼ばれした際など成人式後にもご着用する機会が多いかと思いますので持っておいて損はないお品です。



黒地に金糸の入った華やかな袋帯は結んだ際に全体の雰囲気を引き締め存在感があります。



振袖専門店のレンタル落ちした商品の在庫整理のため、破格のお値段で販売いたします。



ただし、こちらの商品は1点のみとなるため、大変申し訳ありませんがサイズが合う方限定のスペシャルな商品となります。



ぜひこの機会にご検討ください。



★こちらの商品画像に写っている帯締めは参考商品となり、セットには含まれませんのでご購入時にはお気を付けください。



★利益度外視で限界までお値段を下げているため、値下げ交渉などはご遠慮ください。また、たとう紙ではなくOPP袋に入れてのお渡しとなります。あらかじめご了承ください。



★検品には最新の注意を払っておりますが、画像には写らない程度の薄く小さなシミやキズなどがある場合がございます。

中古品であることをご理解の上、お買い求めいただきますようお願いいた

します。



★ご不明な点がある場合にはお気軽にお問い合わせください。

メッセージの返答は平日１０：００～１７：００にさせていただきます。



■コンデション

・振袖 A



・袋帯 A

(裏も柄があるので、帯を結ぶ際に背中部分に来る羽を作る時に裏面も見せたりと結び方のバリエーションが広がります。）





■サイズ（cm)

・身丈 157

・裄 65

・袖丈 109

・前幅 24

・後幅 29



KIMONO-151



身丈(肩山から)...155〜159cm

カラー...ブラウン



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#茶系 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ <美品>

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