『ballaholic long cool long tee M 貴重【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 22時 19分に出品され04月03日 22時 19分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらボーラホリックのlogo cool longteeになります。



サイズはMです。



状態ですが多少の使用感に薄汚れ程度はあるかもしれませんが、目立つような傷みや汚れなどはないかと思います。



使用品、自宅保管のため神経質な方からの購入は控えてください。



ボーラホリックの中でも大変人気の高いアイテムでお探しの方々も大変多いかと思います。



是非この機会にいかがでしょうか？



また他にも多数出品させていただいております。



ご一緒にご検討いただけましたら幸いです。



aktr somecity ボーラホリック 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>ウェア 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ボーラホリック