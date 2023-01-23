『【未仕立て】【少々難あり】正絹 袋帯 訪問着 フォーマル 21-443-01【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 17時 11分に出品され04月12日 17時 11分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 --10.30.21.443--



◆商品名

【未仕立て】【少々難あり】正絹 袋帯 訪問着 フォーマル 21-443-01



◇素材

正絹



◆仕様

ろうけつ染めで創作された大人かっこいいシックな袋帯です。

腹部分の柄は二通りあり、太鼓と同じ花柄とモノクロの柄で巻き方を逆にすれば二通りの柄を楽しむことができるお得な袋帯です。

王道のフォーマルな袋帯とは違いやや個性的なフォーマル袋帯になりますので自分のお洒落を楽しみたい方にはお勧めのお品になります。

柄付はお太鼓柄です。

未仕立ての状態となりますのでご購入後、お仕立てをお願い致します。



◇商品の状態(汚れ等)

お太鼓のお花の部分によく見ると若干黄変がありますが花粉の様に見えます。

長期保管品の為、保管時のにおい・たたみシワがあります。

掲載画像を充分ご確認の上、ご購入を宜しくお願い致します。



◆特記

別サイトにも出品しておりますので万が一購入が被ってしまった場合は購入時間の早い方を優先させて頂きます。

その場合は、お取引をお断りさせて頂く場合がございます。



※注意事項※

★品物

個人保管・長期保管品です。

可能な限り商品の状態を記載しておりますが、汚れや傷等の見逃しがある場合もございます。

完品ではないことをご理解頂き、ご購入をお願い致します。



★写真・色

撮影場所が暗いため光をあてての撮影になります。

光の具合によって画像と実物の色が異なる場合がございます。

なるべく実物に近い色で載せるよう心がけておりますがご使用のスマホやパソコンの機種、性能によっても実物と違う見え方になる場合がございます。

色味やイメージ違いの返品はお受けできません。



★におい

保管時のにおいがあります。



★お値引き

コメントで受け付けておりますが交渉中でも先に購入された方を優先させて頂きます。

即購入も大歓迎です。



★発送

雨濡れ防止のビニールに入れ、小さく畳んで発送致しますので掲載画像以外にシワが寄る場合がございます。



★指定日希望

発送は基本的に毎日(平日)行いますが夕方発送のため集荷が翌日となります。

お急ぎの場合は購入前にコメントにてご確認下さい。



★発送について

基本的に一番安価な発送方法にさせて頂きますので保証がない発送方法に関しましては配送事故等があっても保証は致しかねます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

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