『【未仕立て】【少々難あり】正絹 袋帯 訪問着 フォーマル 21-443-01【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 17時 11分に出品され04月12日 17時 11分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
キモノモダン半幅帯リバーシブル
¥ 11700
着物 訪問着 レトロ 帯 着付け 羽織り ビンテージ 衣装 コスプレ 和装
¥ 9360
417様専用・茶道稽古着上下セット・絹100%・ポケット2個付・逆勝手対応
¥ 11050
SO-232 名古屋帯 名古屋仕立て 九寸 太鼓柄 落款 荒磯 花兎 梅文様
¥ 8424
未使用品 美品 正絹訪問着 フルセット4点 スーパーガード加工済 しつけ糸付き
¥ 11900
未使用 こむさでもーど 桜 花びら 袋帯 正絹 金糸 黒 ベージュ 649
¥ 14900
新品 紗紬 伝統工芸士 白川貞夫 夏着物 正絹 仕付け糸付 絹芭蕉 3981
¥ 24200
メーカー品振袖 仮絵羽 紫野 京友禅 金駒 金彩 正絹 未仕立て品 八掛付き
¥ 18915
未着用 名古屋帯 明綴れ 着物 094a o
¥ 17150
Hto-266 作家物 総附け下げ 正絹 金通し 袋帯 トータルコーディネート
¥ 10270
訪問着 フルセット 刺繍 絞りの可愛い着物 入学式 七五三お宮参り ク13-03
¥ 8174
Club藤★小紋 塩沢お召 矢絣文様 御仕立上り(3307)
¥ 11950
付け帯 作り帯 松川菱 花模様 着物 101a o
¥ 7792
青と白のチェック柄 花柄 浴衣・帯セット【菖蒲の月うつつ】Dita
¥ 9360
金駒刺繍 刺繍 華紋 袋帯 着物 011w
¥ 7254
ムガシルク 袋帯
¥ 7800
230 訪問着フルセット 正絹 くすみ ピンク 薄紫 金彩 手描き 駒刺繍 上品
¥ 11570
SO-498 袋帯 六通 正絹 梅 銀糸 逸品
¥ 8424
落札価格11375円
101 入札履歴
終了
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