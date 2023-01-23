『【新品未使用】MARNI マルニ ストライプミニショルダーバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 06時 55分に出品され04月11日 06時 55分に終了予定です。即決価格は10,990円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ストライプミニショルダーバッグ

新品未使用です(^^)

今年のマルニマーケットで購入しましたが、

使わないため出品します！

即購入OKです！







・カラー：グリーン ブルー

・size ：約W21cm x H25cm

・配送方法：

らくらくメルカリ便(匿名配送)



特徴···マチなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マルニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品未使用】MARNI

マルニ

ストライプミニショルダーバッグ