『LOEWE GATE TOP HANDLE スモールバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 11時 22分に出品され04月08日 11時 22分に終了予定です。即決価格は126,000円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2019年の12月に岡山高島屋のロエベ にて、324,500円で購入しました。

個人情報もありますので、レシートはお付け出来ませんが、保存袋は一緒に配送させて頂きます。



使用頻度も2回程で大切に扱っていた為、保存状態も良く美品になっております。

画像でご確認宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

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