『希少 dries van noten レザー シューズ 革靴 グレー 40サイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 19時 52分に出品され03月21日 19時 52分に終了予定です。即決価格は33,810円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|25.5cm
|ブランド:
|ドリスヴァンノッテン
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¥ 44300
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落札価格33810円
830 入札履歴
終了
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