『希少 dries van noten レザー シューズ 革靴 グレー 40サイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 19時 52分に出品され03月21日 19時 52分に終了予定です。即決価格は33,810円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 dries van noten レザーシューズ です！



ほとんど出回っていない希少なモデルです！



探されていた方是非！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: ドリスヴァンノッテン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 希少

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