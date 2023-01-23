『2022AW SYUMAN. Discharge Ska Jumper【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 22時 23分に出品され03月09日 22時 23分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 SYUMAN シュウマン

Discharge Ska jumper



2022AW

表側 コーデュロイ

内側 キルティング

全体的に多少の使用感があり左袖に擦れがあります。（最後の画像参照）その他は目立つダメージはなくこれからの季節に活躍してくれると思います。

古着で自宅保管の為状態は画像にてご確認いただきご納得されてからのご購入をお願いいたします。

神経質な方はご遠慮ください。

発送は迅速に対応いたします。



サイズ2

着丈65.5㎝

身幅57.5㎝

裄丈87cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: シュウオムフェム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 2022AW

SYUMAN.

Discharge

Ska

Jumper