『カステルバジャック デンス ドライビングトート レザー ハンドバッグ★即日配送【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 07時 48分に出品され03月31日 07時 48分に終了予定です。即決価格は11,765円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

素材···本革



特徴···マチあり



CASTELBAJAC カステルバジャック

Dense デンス 革 レザー

ドライビングトート ハンドバッグ



多少の使用感はありますが

いい商品なので目立った傷などはなくまだ使っていただけます☺︎

中古品になりますので神経質な方は購入お控えください。





サイズ



縦 23センチ

横 30センチ

幅 9センチ(マチ)

ハンドル 12センチ(高さ)

ハンドル 30センチ(長さ)



※素人採寸の為多少の誤差はご了承ください。



値下げ常識範囲内ならOKなので

気軽に金額指定してコメントください＾＾

匿名配送で即日配送します★ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カステルバジャック

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ カステルバジャック デンス ドライビングトート レザー ハンドバッグ★即日配送