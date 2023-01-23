『MARY QUANT ピカチュウ ミニトート デイジーパッチ ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 06時 25分に出品され03月30日 06時 25分に終了予定です。即決価格は12,205円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き、ありがとうございます。

マリークワント オンラインショップ完売品となります。



⭐️商品概要

MARY QUANT ポケモンデザインコレクション

マリクワ ✖️ ポケモン初コラボ

ピカチュウの金具とデイジーパッチが目を引く2WAYミニトート



⭐️商品状態

新品・未使用・袋未開封



⭐️発送、梱包方法

らくらくメルカリ便にて発送。

梱包材(紙、プチプチ等)で隙間をなくし、ダンボールで丁寧に梱包致します。



⭐️24時間以内発送



⭐️商品詳細(公式サイトより一部引用)

◆ポイント

・前面と背面にマグネット留めのあおりポケット付き

・裏地はピカチュウとデイジーを組み合わせたオリジナル総柄

・取り外せるショルダーベルトは5段階調節可能なバックルタイプ

・ピカチュウはハート型のしっぽを持つメスのすがた

内側：ポケット×2

外側：マグネット付きあおりポケット×2



◆カラー展開

・ブラック



◆サイズ

H18.5×W26×D8cm、持ち手：16cm、ショルダー全長：100～120cm、重さ：500g



◆素材

ポリウレタン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マリークワント

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MARY

QUANT

ピカチュウ ミニトート

デイジーパッチ ブラック