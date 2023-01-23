『XXIO 9 ゼクシオ 9 レディース フェアウェイ ウッド 4番【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 20時 47分に出品され03月26日 20時 47分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 XXIO 9

ゼクシオ 9

MP900

レディース 右利き

フェアウェイウッド 4番

フレックスR

カバー付き



ヘッドの傷やカバーの汚れは画像をご確認ください。グリップのベタつきはありません。



プチプチに包み、段ボールに入れて発送いたします。



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