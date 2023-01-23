『OLD Muton vest【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 06時 16分に出品され03月07日 06時 16分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タグ等が無いので年代不明ですが

おそらくユーロ物かと思います



落ち着いた色味と柔らかで着心地が良いムートンベスト



着丈が比較的長めなので

レイヤードしやすい汎用性が◎



タグもないので裏返して着用しても違和感ありません



身幅もしっかりあるので、アウターの上から羽織ることもできます



一度皮用洗剤にてクリーニング済み



ぜひご検討ください





●サイズ：

肩幅43cm

袖丈cm

身幅57cm

着丈67cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●状態：

ヴィンテージ、古着ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



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下北沢mel militalia militaria ミリタリア encore エンコア Mindbenders&Classics 京橋 オーベルジュ auberge antique linen indigo outil 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

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