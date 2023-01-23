『UNITED TOKYO レザーシングルライダースジャケット サイズ3【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 06時 37分に出品され04月07日 06時 37分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！



【高品質レザー】

UNITED TOKYOのレザージャケットは、厳選された高品質のレザーを使用しており、耐久性とスタイルを兼ね備えています。



【シンプルなデザイン】

シングルライダースデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。サイドファスナーがアクセントになり、独自のスタイルを演出します。



【日本製】

日本で製造されており、細部にまでこだわった仕上がりが特徴です。



- ブランド: UNITED TOKYO

- サイズ: 3

- 色: 黒

- 素材: レザー

- デザイン: シングルライダース

- ファスナー: 前面ファスナー

- 特徴: サイドファスナー付き



セット割や単体割引承ります！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ユナイテッドトウキョウ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ UNITED

TOKYO

レザーシングルライダースジャケット

サイズ3